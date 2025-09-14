Grande Cavalcade Saint Eloi Fuveau

Grande Cavalcade Saint Eloi Fuveau dimanche 14 septembre 2025.

Grande Cavalcade Saint Eloi

Dimanche 14 septembre de 9h à 17h. Tout le village Fuveau Bouches-du-Rhône

La grande calvacade de Fuveau !

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

9h00 Défilé des cavaliers



9h15 Remise du Drapeau de la commune par Mme Béatrice BONFILLON Maire de Fuveau, au capitaine .



9h30 Messe provençale de Saint Eloi en l’église St Michel. Avec la participation des Fifres et Tambours de « Nostro Damo de Signes ».



11h00 Grande Cavalade de la St Eloi et bénédiction des chevaux.



12h30 Apéritif offert par le Comité St Jean sur le parvis de la mairie.



13h30 Banquet des charretiers ( ESPACE GORGES MARTIN) animé par Monsieur Eric FANINO



17h00 Nomination du Capitaine de Ville 2026





Info et réservation pour le banquet des charretiers à partir du 11/08/25 au 07 67 44 82 16. Dans la limite des places disponibles.



Organisé par le Comité Saint Jean/Saint Eloi. .

Tout le village Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 44 82 16 comitesaintjean@gmail.com

