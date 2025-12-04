Grande célébration de la Sainte Barbe au musée de la mine Puits Hély d’Oissel Gréasque

Grande célébration de la Sainte Barbe au musée de la mine

Jeudi 4 décembre 2025. Puits Hély d’Oissel Musée de la mine Gréasque Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Fête traditionnelle des mineurs et de tous les métiers du feu (pompiers, artificiers, artilleurs…), c’est surtout l’occasion de se retrouver pour un grand moment de partage.

Au programme



17h15 Messe à l’église Saint-Jacques de Gréasque

18h15 Retour de la Sainte Barbe en véhicule au Puits Hély d’Oissel

18h30 Encensement de la Sainte Barbe, Puits Hély d’Oissel

18h45 Mot du Président, Puits Hély d’Oissel

19h30 Hommage et feu d’artifice, Puits Hély d’Oissel

20h30 Repas du Comité des Fêtes, salle Raymond Galhuid (sur réservation uniquement).





Organisation



> la partie mémoire et traditions, spectacle, feu d’artifices, est en accès gratuit.

Attention, l’accès au musée de la mine (puits Hély d’Oissel) est soumis à un filtrage de sécurité. Merci d’être patients et, un conseil, ne venez pas juste à l’heure du spectacle !!



> le repas est organisé par le comité des fêtes de Gréasque. Il est payant.

Les places étant limitées, il faut réserver avant, en appelant le syndicat d’initiative de Gréasque au 04 42 69 72 16 ou en passant chez VIR coiffure (galerie d’Intermarché Gréasque), ou en envoyant un mail à comitedesfetesgreasque@gmail.com. Les réservations pour le repas commencent le 4 novembre. .

Puits Hély d’Oissel Musée de la mine Gréasque 13850 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 69 72 16 comitedesfetesgreasque@gmail.com

English :

A traditional festival for miners and all fire-related professions (firefighters, pyrotechnicians, artillerymen…), it’s above all an opportunity to get together for a great moment of sharing.

L’événement Grande célébration de la Sainte Barbe au musée de la mine Gréasque a été mis à jour le 2025-11-26 par Provence Tourisme