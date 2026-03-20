Grande chasse à l’oeuf à la ferme pédagogique Lieu-dit Groësquer Moustéru
Grande chasse à l’oeuf à la ferme pédagogique Lieu-dit Groësquer Moustéru lundi 6 avril 2026.
Grande chasse à l’oeuf à la ferme pédagogique
Lieu-dit Groësquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Les cloches sont passées… et elles ont caché des œufs dans la ferme ! Les enfants sont invités à partir à l’aventure pour retrouver les œufs colorés cachés près des animaux et dans les coins secrets de la ferme. Et attention… certains chanceux pourraient trouver le fameux ŒUF D’OR !
Si vous le découvrez, vous gagnerez une entrée offerte pour revenir profiter de la ferme pédagogique et revoir vos animaux préférés. Sans inscription, en autonomie. .
Lieu-dit Groësquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33
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L’événement Grande chasse à l’oeuf à la ferme pédagogique Moustéru a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol