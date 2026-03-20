Grande chasse à l’oeuf à la ferme pédagogique Lieu-dit Groësquer Moustéru

Grande chasse à l’oeuf à la ferme pédagogique

Lieu-dit Groësquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Les cloches sont passées… et elles ont caché des œufs dans la ferme ! Les enfants sont invités à partir à l’aventure pour retrouver les œufs colorés cachés près des animaux et dans les coins secrets de la ferme. Et attention… certains chanceux pourraient trouver le fameux ŒUF D’OR !

Si vous le découvrez, vous gagnerez une entrée offerte pour revenir profiter de la ferme pédagogique et revoir vos animaux préférés. Sans inscription, en autonomie. .

Lieu-dit Groësquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grande chasse à l’oeuf à la ferme pédagogique Moustéru a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol