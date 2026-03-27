Grande chasse à l’oeuf

Chemin du Loup Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Organisée par l’association A.P.I.C.C. au profit des écoles publiques gujanaises.

Parcours sous forme d’énigmes ouverts aux enfants scolarisés en maternelle et primaire avec un cadeau à l’arrivée des oeufs en chocolat.

Inscription sur place. .

Chemin du Loup Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 46 47 06 apiccgujan@yahoo.fr

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English : Grande chasse à l’oeuf

L’événement Grande chasse à l’oeuf Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Gujan-Mestras