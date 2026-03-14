Grande chasse à l’œuf EPHAD dfes Abers Résidence de Kermaria Lannilis

Grande chasse à l’œuf

EPHAD dfes Abers Résidence de Kermaria 9 Rue du Couvent Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Organisé par le Comité d’animation de Lannilis, l’EHPAD des Abers et les Amis de Kermaria.

Ouvert aux enfants jusqu’à 10 ans. .

EPHAD dfes Abers Résidence de Kermaria 9 Rue du Couvent Lannilis 29870 Finistère Bretagne

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English : Grande chasse à l’œuf

L’événement Grande chasse à l’œuf Lannilis a été mis à jour le 2026-03-14 par OT PAYS DES ABERS