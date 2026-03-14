Grande chasse à l’œuf EPHAD dfes Abers Résidence de Kermaria Lannilis
Grande chasse à l’œuf EPHAD dfes Abers Résidence de Kermaria Lannilis samedi 4 avril 2026.
Grande chasse à l’œuf
EPHAD dfes Abers Résidence de Kermaria 9 Rue du Couvent Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 11:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Organisé par le Comité d’animation de Lannilis, l’EHPAD des Abers et les Amis de Kermaria.
Ouvert aux enfants jusqu’à 10 ans. .
EPHAD dfes Abers Résidence de Kermaria 9 Rue du Couvent Lannilis 29870 Finistère Bretagne
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English : Grande chasse à l’œuf
L’événement Grande chasse à l’œuf Lannilis a été mis à jour le 2026-03-14 par OT PAYS DES ABERS