Grande chasse au oeufs Le Dépôt Senones

Grande chasse au oeufs

Le Dépôt 1 Roue de Moyenmoutier Senones Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Une chasse aux œufs ludique pour les enfants organisée sous la forme d’un grand jeu de l’oie géant !

Parcours, surprises et chocolats au rendez-vous.

Pour les enfants à partir de deux ans sur inscription.Enfants

5 .

Le Dépôt 1 Roue de Moyenmoutier Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 21 76 66 13

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English :

A giant goose chase for kids!

It’s all fun and games, surprises and chocolates.

For children aged two and over (registration required).

L’événement Grande chasse au oeufs Senones a été mis à jour le 2026-03-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES