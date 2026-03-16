Grande chasse au oeufs Le Dépôt Senones
Grande chasse au oeufs Le Dépôt Senones dimanche 5 avril 2026.
Grande chasse au oeufs
Le Dépôt 1 Roue de Moyenmoutier Senones Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Une chasse aux œufs ludique pour les enfants organisée sous la forme d’un grand jeu de l’oie géant !
Parcours, surprises et chocolats au rendez-vous.
Pour les enfants à partir de deux ans sur inscription.Enfants
5 .
Le Dépôt 1 Roue de Moyenmoutier Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 21 76 66 13
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English :
A giant goose chase for kids!
It’s all fun and games, surprises and chocolates.
For children aged two and over (registration required).
L’événement Grande chasse au oeufs Senones a été mis à jour le 2026-03-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES