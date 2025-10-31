Grande chasse au trésor d’Halloween Jardin public Saintes

Grande chasse au trésor d’Halloween

Jardin public 28 rue Gautier Saintes Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour les enfants de 3 à 9 ans

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-31

Aide le vieux sorcier Citrouillus à ouvrir son coffre magique.

Pour les enfants de 3 à 9 ans.

Jardin public 28 rue Gautier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 84 02 78

English :

Help the old wizard Pumpkin to open his magic chest.

For children aged 3 to 9.

German :

Hilf dem alten Zauberer Citrouillus, seine Zaubertruhe zu öffnen.

Für Kinder von 3 bis 9 Jahren.

Italiano :

Aiutate il vecchio mago Zucca ad aprire il suo scrigno magico.

Per bambini dai 3 ai 9 anni.

Espanol :

Ayuda al viejo mago Calabaza a abrir su cofre mágico.

Para niños de 3 a 9 años.

