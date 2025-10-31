Grande Chasse aux Bonbons d’Halloween Paray-sous-Briailles
Grande Chasse aux Bonbons d’Halloween Paray-sous-Briailles vendredi 31 octobre 2025.
Grande Chasse aux Bonbons d’Halloween
RDV place de la mairie Paray-sous-Briailles Allier
Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31 19:00:00
2025-10-31
Enfile ton plus beau déguisement et viens participer à la grande chasse aux bonbons et défis à travers le village, en petits groupes et sous la responsabilité des parents.
RDV place de la mairie Paray-sous-Briailles 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 02 65 55
English :
Put on your best disguise and come and take part in the great candy hunt and challenge through the village, in small groups and under the responsibility of parents.
German :
Zieh dein schönstes Kostüm an und nimm an der großen Süßigkeitenjagd und Herausforderungen im ganzen Dorf teil, in kleinen Gruppen und unter der Verantwortung der Eltern.
Italiano :
Indossate i vostri abiti migliori e venite a partecipare alla grande caccia alle caramelle e alle sfide attraverso il villaggio, in piccoli gruppi e sotto la responsabilità dei vostri genitori.
Espanol :
Ponte tu mejor disfraz y ven a participar en la gran búsqueda de caramelos y en los desafíos por el pueblo, en pequeños grupos y bajo la responsabilidad de tus padres.
