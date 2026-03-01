Grande Chasse aux Chaussettes

Boulevard de la République Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Participez à une grande chasse aux chaussettes au jardin des Prés Fichaux pour célébrer la Journée mondiale de la trisomie 21 dans une ambiance chaleureuse et familiale.

À l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21, les associations Le P’tit + de Lucas et AMMI21 organisent une grande chasse aux chaussettes au jardin des Prés Fichaux à Bourges. Ce jeu gratuit, ludique et solidaire invite petits et grands à partir à la recherche de chaussettes colorées disséminées dans le jardin, symbole de la différence et de la diversité. Ouverte à toutes les familles, l’animation se déroule dans une ambiance conviviale avec des récompenses à la clé. Rendez-vous samedi 21 mars 2026 de 15h à 17h. Entrée libre. .

Boulevard de la République Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire ammi21ds@gmail.com

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English :

Take part in a big sock hunt in the Prés Fichaux garden to celebrate World Down’s Syndrome Day in a warm, family atmosphere.

L’événement Grande Chasse aux Chaussettes Bourges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BOURGES