Grande chasse aux citrouilles Marques Avenue
60 avenue Gambetta Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
2025-11-01
Marque Avenues organisa une grande chasse aux citrouilles.
Venez célébrer Halloween en famille lors d’une chasse aux citrouilles pleine de surprises.
Déguisements vivement conseillés pour une journée encore plus magique!
60 avenue Gambetta Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 85 29 accueil-romans@marquesavenue.com
English :
Marque Avenues organizes a pumpkin hunt.
Come and celebrate Halloween with your family on a pumpkin hunt full of surprises.
Costumes are highly recommended for an even more magical day!
German :
Marque Avenues organisierte eine große Kürbisjagd.
Feiern Sie Halloween mit der ganzen Familie bei einer Kürbisjagd voller Überraschungen.
Verkleidungen werden dringend empfohlen, um den Tag noch magischer zu machen!
Italiano :
Marque Avenues organizza una grande caccia alla zucca.
Venite a festeggiare Halloween con la vostra famiglia durante una caccia alla zucca piena di sorprese.
I costumi sono altamente raccomandati per una giornata ancora più magica!
Espanol :
Marque Avenues organiza una gran caza de calabazas.
Venga a celebrar Halloween con su familia durante una búsqueda de calabazas llena de sorpresas.
¡Los disfraces son muy recomendables para pasar un día aún más mágico!
L’événement Grande chasse aux citrouilles Marques Avenue Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-25 par Valence Romans Tourisme