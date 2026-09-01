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Grande chasse aux livres Nilvange

mercredi 23 septembre 2026 · Nilvange

Grande chasse aux livres Nilvange

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
1 rue Castelnau
Ville
57240 Nilvange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nilvange

Grande chasse aux livres

1 rue Castelnau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :
2026-09-23

La grande chasse aux livres est ouverte. Déambule dans la médiathèque à la recherche de livres précieux et gagne un cadeau.

Enfants dès 4 ans. Sur inscription.Enfants
0  .

1 rue Castelnau Nilvange 57240 Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Great Book Hunt is on! Wander through the library in search of special books and win a prize.

For children ages 4 and up. Registration required.

L’événement Grande chasse aux livres Nilvange a été mis à jour le 2026-09-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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