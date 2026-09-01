Grande chasse aux livres Nilvange
mercredi 23 septembre 2026 · Nilvange
Informations pratiques
Nilvange
Grande chasse aux livres
1 rue Castelnau Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-23
La grande chasse aux livres est ouverte. Déambule dans la médiathèque à la recherche de livres précieux et gagne un cadeau.
Enfants dès 4 ans. Sur inscription.Enfants
0 .
1 rue Castelnau Nilvange 57240 Moselle Grand Est
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English :
The Great Book Hunt is on! Wander through the library in search of special books and win a prize.
For children ages 4 and up. Registration required.
L’événement Grande chasse aux livres Nilvange a été mis à jour le 2026-09-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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