Informations pratiques

Nilvange

Grande chasse aux livres

1 rue Castelnau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 10:30:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

La grande chasse aux livres est ouverte. Déambule dans la médiathèque à la recherche de livres précieux et gagne un cadeau.

Enfants dès 4 ans. Sur inscription.Enfants

0 .

1 rue Castelnau Nilvange 57240 Moselle Grand Est

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English :

The Great Book Hunt is on! Wander through the library in search of special books and win a prize.

For children ages 4 and up. Registration required.

L’événement Grande chasse aux livres Nilvange a été mis à jour le 2026-09-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME