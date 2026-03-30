Grande chasse aux œufs à la ferme de Fanny La ferme de Fanny Montélimar
Grande chasse aux œufs à la ferme de Fanny La ferme de Fanny Montélimar samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux œufs à la ferme de Fanny
La ferme de Fanny 49 chemin de Villepre Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
La ferme de Fanny organise durant le week-end de pâques, des ateliers créatifs de décoration de Pâques, suivis d’une chasse aux œufs.
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La ferme de Fanny 49 chemin de Villepre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 56 29 36
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English :
During the Easter weekend, Fanny’s farm organizes creative Easter decoration workshops, followed by an egg hunt.
L’événement Grande chasse aux œufs à la ferme de Fanny Montélimar a été mis à jour le 2026-03-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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