Grande chasse aux œufs à la ferme de Fanny La ferme de Fanny Montélimar

Grande chasse aux œufs à la ferme de Fanny

La ferme de Fanny 49 chemin de Villepre Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

La ferme de Fanny organise durant le week-end de pâques, des ateliers créatifs de décoration de Pâques, suivis d’une chasse aux œufs.

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La ferme de Fanny 49 chemin de Villepre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 56 29 36

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English :

During the Easter weekend, Fanny’s farm organizes creative Easter decoration workshops, followed by an egg hunt.

L’événement Grande chasse aux œufs à la ferme de Fanny Montélimar a été mis à jour le 2026-03-27 par Montélimar Tourisme Agglomération