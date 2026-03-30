Grande chasse aux oeufs à La Ferme Exotique

1932 Chemin du Port de l’Esquillot Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

La Grande Chasse aux œufs à La Ferme Exotique !

Le dimanche 05 et le lundi 06 avril, venez participer à la grande chasse aux œufs. Dès 14h, partez à la recherche des œufs cachés à travers le parc et ramenez-les à la boutique pour une récompense ! .

1932 Chemin du Port de l’Esquillot Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 94 80

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English : Grande chasse aux oeufs à La Ferme Exotique

L’événement Grande chasse aux oeufs à La Ferme Exotique Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme