Grande chasse aux oeufs à La Ferme Exotique Cadaujac
Grande chasse aux oeufs à La Ferme Exotique Cadaujac dimanche 5 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs à La Ferme Exotique
1932 Chemin du Port de l’Esquillot Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
La Grande Chasse aux œufs à La Ferme Exotique !
Le dimanche 05 et le lundi 06 avril, venez participer à la grande chasse aux œufs. Dès 14h, partez à la recherche des œufs cachés à travers le parc et ramenez-les à la boutique pour une récompense ! .
1932 Chemin du Port de l’Esquillot Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 94 80
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English : Grande chasse aux oeufs à La Ferme Exotique
L’événement Grande chasse aux oeufs à La Ferme Exotique Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme
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