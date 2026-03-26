Grande chasse aux oeufs à la Maison PARRA Maison PARRA Marmande
Grande chasse aux oeufs à la Maison PARRA Maison PARRA Marmande samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs à la Maison PARRA
Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Grande chasse aux oeufs à la Maison PARRA
Ce havre de paix aux décors uniques se transformera en terrain d’aventure où petits explorateurs partiront à la recherche d’œufs colorés dispersés dans les recoins secrets de la demeure. Un moment ludique et joyeux où émerveillement et découverte se mêleront pour le plus grand bonheur des petits et grands !
Pensez à réserver votre participation pour la chasse aux oeufs. .
Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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English : Grande chasse aux oeufs à la Maison PARRA
Big egg hunt at Maison PARRA
L’événement Grande chasse aux oeufs à la Maison PARRA Marmande a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Val de Garonne
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