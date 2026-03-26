Grande chasse aux œufs à la médiathèque Place Jean Moulin Bavilliers

Grande chasse aux œufs à la médiathèque

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

À l’occasion du printemps, la médiathèque de Bavilliers organise une grande chasse aux œufs à l’intérieur de ses espaces.

Les enfants sont invités à partir à la recherche des œufs cachés entre les livres et les rayonnages, dans une ambiance ludique et conviviale.

Cette animation est ouverte à tous et se déroule en continu sur la plage horaire indiquée.

Une petite récompense sera remise aux participants à l’issue de la chasse. .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

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English : Grande chasse aux œufs à la médiathèque

L’événement Grande chasse aux œufs à la médiathèque Bavilliers a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)