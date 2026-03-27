Grande chasse aux oeufs à la mini ferme du Heydé

100 Chemin du Housseron Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La mini ferme du Heydé fête Pâques.

La mini ferme du Heydé vous invite à fêter Pâques lors d’une journée enchantée riche en activités. Au programme fabrique ton panier, amuse-toi au stands de jeux, participe à la chasse aux œufs et rencontre les animaux de la ferme. .

100 Chemin du Housseron Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 29 55 55

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English :

The Heydé mini farm celebrates Easter.

L’événement Grande chasse aux oeufs à la mini ferme du Heydé Plaine a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche