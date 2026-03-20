Grande chasse aux oeufs à Natural’Parc SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Orée d’Anjou
Grande chasse aux oeufs à Natural’Parc SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Orée d’Anjou samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs à Natural’Parc
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Route de Saint-Sauveur-De-Landemont Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 18:45:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
Le week-end de Pâques participez à une grande chasse aux oeufs à Natural’Parc
Une grande chasse aux œufs au sein du parc entre les animaux et activités, quoi de plus chouette pour passer un bon moment en famille ?
Suis les indices pour retrouver les œufs cachés dans le parc, et échange-les contre un œuf en chocolat !
2 € enfant en supplément du prix d’entrée au parc
Sans réservation .
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Route de Saint-Sauveur-De-Landemont Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 83 78 25 contact@naturalparc.fr
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English :
Easter weekend egg hunt at Natural’Parc
L’événement Grande chasse aux oeufs à Natural’Parc Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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