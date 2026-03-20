Grande chasse aux oeufs à Natural’Parc SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Orée d’Anjou

Grande chasse aux oeufs à Natural’Parc

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Route de Saint-Sauveur-De-Landemont Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 18:45:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Le week-end de Pâques participez à une grande chasse aux oeufs à Natural’Parc

Une grande chasse aux œufs au sein du parc entre les animaux et activités, quoi de plus chouette pour passer un bon moment en famille ?

Suis les indices pour retrouver les œufs cachés dans le parc, et échange-les contre un œuf en chocolat !

2 € enfant en supplément du prix d’entrée au parc

Sans réservation .

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Route de Saint-Sauveur-De-Landemont Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 83 78 25 contact@naturalparc.fr

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English :

Easter weekend egg hunt at Natural’Parc

L’événement Grande chasse aux oeufs à Natural’Parc Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges