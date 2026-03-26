Grande chasse aux œufs à poney !

2116 route d’orniac Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Pâques s’invite au Westone Family’s Ranch !

À l’occasion des fêtes de Pâques, le Westone Family’s Ranch vous propose une expérience unique en pleine nature ! Le dimanche 5 et lundi 6 avril, venez partager un moment magique à Sénaillac-Lauzès, au cœur du Lot, avec nos balades à poney spécialement revisitées pour l’occasion.

Pâques s’invite au Westone Family’s Ranch !

À l’occasion des fêtes de Pâques, le Westone Family’s Ranch vous propose une expérience unique en pleine nature ! Le dimanche 5 et lundi 6 avril, venez partager un moment magique à Sénaillac-Lauzès, au cœur du Lot, avec nos balades à poney spécialement revisitées pour l’occasion.

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2116 route d’orniac Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 25 54 04 51 contact@westoneranch.fr

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English :

?? Easter at the Westone Family?s Ranch!??

On the occasion of Easter, the Westone Family?s Ranch offers you a unique experience in the heart of nature! On Sunday April 5 and Monday April 6, come and share a magical moment in Sénaillac-Lauzès, in the heart of the Lot, with our pony rides specially revisited for the occasion.

L’événement Grande chasse aux œufs à poney ! Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Labastide-Murat