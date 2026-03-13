Grande chasse aux oeufs à Sézanne Parc des Fosses Noyeuses Sézanne
Grande chasse aux oeufs à Sézanne Parc des Fosses Noyeuses Sézanne lundi 6 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs à Sézanne
Parc des Fosses Noyeuses Bd d’Holbeach Sézanne Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 17:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Une grande chasse aux œufs est organisée au profit du Secours Populaire le lundi 6 avril 2026, de 14h30 à 17h30, à Sézanne.Tout public
Une grande chasse aux œufs est organisée au profit du Secours Populaire le lundi 6 avril 2026, de 14h30 à 17h30, à Sézanne.
Les enfants de 2 à 12 ans sont invités à partir à la recherche des trésors chocolatés dans une ambiance festive et conviviale. Un après-midi gourmand et solidaire à partager en famille !
Tarif
– 3 € par enfant. .
Parc des Fosses Noyeuses Bd d’Holbeach Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 56 33
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English : Grande chasse aux oeufs à Sézanne
A large-scale egg hunt is being organized in aid of Secours Populaire on Monday April 6, 2026, from 2:30pm to 5:30pm, in Sézanne.
L’événement Grande chasse aux oeufs à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région