Grande chasse aux oeufs à Sézanne Parc des Fosses Noyeuses Sézanne

Grande chasse aux oeufs à Sézanne

Parc des Fosses Noyeuses Bd d’Holbeach Sézanne Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Une grande chasse aux œufs est organisée au profit du Secours Populaire le lundi 6 avril 2026, de 14h30 à 17h30, à Sézanne.Tout public

Une grande chasse aux œufs est organisée au profit du Secours Populaire le lundi 6 avril 2026, de 14h30 à 17h30, à Sézanne.

Les enfants de 2 à 12 ans sont invités à partir à la recherche des trésors chocolatés dans une ambiance festive et conviviale. Un après-midi gourmand et solidaire à partager en famille !

Tarif

– 3 € par enfant. .

Parc des Fosses Noyeuses Bd d’Holbeach Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 56 33

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English : Grande chasse aux oeufs à Sézanne

A large-scale egg hunt is being organized in aid of Secours Populaire on Monday April 6, 2026, from 2:30pm to 5:30pm, in Sézanne.

L’événement Grande chasse aux oeufs à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région