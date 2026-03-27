Grande chasse aux œufs Alleins Trav. du Moulin Alleins

Grande chasse aux œufs Alleins

Samedi 4 avril 2026 de 10h à 14h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Trav. du Moulin L’amandaie Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 14:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Grande chasse aux œufs organisée à l’Amandaie ! Une course en sac, des ateliers créatifs, des jeux … tout un programme pour amuser les grands et les petits !

Permis de chasse 5€ au profit de l’APE, réservation au SPARFamilles

Pensez à prendre vos pique-nique !

Buvette sur place .

Trav. du Moulin L’amandaie Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 01 55 41 acatia13980@gmail.com

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English :

A big Easter egg hunt is being held at L’Amandaie ! A sack race, creative workshops, games… plenty of fun for all ages!

Hunting pass: €5, reservations at SPAR

L’événement Grande chasse aux œufs Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Massif des Costes