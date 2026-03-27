Grande chasse aux œufs Alleins Trav. du Moulin Alleins
Grande chasse aux œufs Alleins Trav. du Moulin Alleins samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux œufs Alleins
Samedi 4 avril 2026 de 10h à 14h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Trav. du Moulin L’amandaie Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 14:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Grande chasse aux œufs organisée à l’Amandaie ! Une course en sac, des ateliers créatifs, des jeux … tout un programme pour amuser les grands et les petits !
Permis de chasse 5€ au profit de l’APE, réservation au SPARFamilles
Pensez à prendre vos pique-nique !
Buvette sur place .
Trav. du Moulin L’amandaie Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 01 55 41 acatia13980@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A big Easter egg hunt is being held at L’Amandaie ! A sack race, creative workshops, games… plenty of fun for all ages!
Hunting pass: €5, reservations at SPAR
L’événement Grande chasse aux œufs Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Massif des Costes
À voir aussi à Alleins (Bouches-du-Rhône)
- Collecte de sang à Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins 27 mars 2026
- Loto du Club Taurin d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins 29 mars 2026
- Trail des Costes Rue du 8 mai 1945 Alleins 26 avril 2026
- Bouches-du-Rhône en Paysages Alleins, au fil du temps Alleins Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Vide-greniers d’Alleins Alleins 1 mai 2026