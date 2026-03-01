Grande chasse aux oeufs Altkirch
Grande chasse aux oeufs Altkirch samedi 21 mars 2026.
Grande chasse aux oeufs
1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
2026-03-21
Tentez de venir chasser les oeufs à la Librairie Mille Feuilles. Places limitées, réservation obligatoire (mail, téléphone ou auprès de vos libraires).
Venez participez à la grande chasse aux oeufs de la librairie Mille Feuilles !!
Au programme:
énigmes
décorations
goodies
bonne humeur .
1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com
English :
Try your hand at egg hunting at Librairie Mille Feuilles. Places are limited, and reservations are essential (by e-mail, telephone or through your bookseller).
