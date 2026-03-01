Grande chasse aux oeufs Altkirch

Grande chasse aux oeufs

1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-03-21

Tentez de venir chasser les oeufs à la Librairie Mille Feuilles. Places limitées, réservation obligatoire (mail, téléphone ou auprès de vos libraires).

Venez participez à la grande chasse aux oeufs de la librairie Mille Feuilles !!

Au programme:

énigmes

décorations

goodies

bonne humeur .

1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com

English :

Try your hand at egg hunting at Librairie Mille Feuilles. Places are limited, and reservations are essential (by e-mail, telephone or through your bookseller).

