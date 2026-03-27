Grande Chasse aux Oeufs Amiens
Grande Chasse aux Oeufs Amiens samedi 4 avril 2026.
Grande Chasse aux Oeufs
Place Gambetta Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Samedi 4 Avril 2026 En ville 10h00-18h00
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AMIENS GRANDE CHASSE AUX OEUFS
Animations proposées par les commerçants Amiens coeur de ville
Chasse aux oeufs Chocolats à gagner !
Pâques à l’aveugle (Place Gambetta)
La Fabrique de Pâques (Place René Goblet) Animé par Babychou
Samedi 4 Avril 2026 En ville 10h00-18h00
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AMIENS GRANDE CHASSE AUX OEUFS
Animations proposées par les commerçants Amiens coeur de ville
Chasse aux oeufs Chocolats à gagner !
Pâques à l’aveugle (Place Gambetta)
La Fabrique de Pâques (Place René Goblet) Animé par Babychou .
Place Gambetta Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 6 85 03 33 59
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English :
Saturday, April 4th 2026 In town 10h00-18h00
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AMIENS GREAT EGG HUNT
Activities organized by Amiens coeur de ville merchants
Egg hunt Chocolates to be won!
Blind Easter (Place Gambetta)
La Fabrique de Pâques (Place René Goblet) Hosted by Babychou
L’événement Grande Chasse aux Oeufs Amiens a été mis à jour le 2026-03-27 par OT D’AMIENS
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