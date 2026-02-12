Grande Chasse aux Œufs au Centre Équestre du Clos ! Rue Pierrefeu Pacy-sur-Eure

Grande Chasse aux Œufs au Centre Équestre du Clos !

Pâques s’invite au poney-club ! Vous cherchez une sortie originale pour vos petits aventuriers ? Alliez le plaisir de la chasse aux œufs à la magie d’une rencontre avec nos poneys !

Samedi 28 mars 2026 et Samedi 04 avril 2026 entre 10h00 et 16h00

Le défi Le principe est tout simple

Suivez le parcours fléché à travers le centre équestre.

Réunissez 12 œufs de couleurs différentes.

Une fois la mission accomplie… GAGNÉ !

La récompense Chaque enfant ayant trouvé ses 12 œufs remporte un baptême de poney de 10 minutes dans notre manège

Informations pratiques

Âge De 3 à 8 ans.

Tarif 10 € par enfant.

Lieu Centre Équestre du Clos, Pacy-sur-Eure.

Reservation 06 08 21 50 10

Conseil Prévoyez des bottes ou des chaussures fermées pour que vos petits aventuriers soient à l’aise sur le terrain ! .

Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 08 21 50 10

