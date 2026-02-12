Grande Chasse aux Œufs au Centre Équestre du Clos ! Rue Pierrefeu Pacy-sur-Eure
Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
2026-03-28 2026-04-04
Pâques s’invite au poney-club ! Vous cherchez une sortie originale pour vos petits aventuriers ? Alliez le plaisir de la chasse aux œufs à la magie d’une rencontre avec nos poneys !
Samedi 28 mars 2026 et Samedi 04 avril 2026 entre 10h00 et 16h00
Le défi Le principe est tout simple
Suivez le parcours fléché à travers le centre équestre.
Réunissez 12 œufs de couleurs différentes.
Une fois la mission accomplie… GAGNÉ !
La récompense Chaque enfant ayant trouvé ses 12 œufs remporte un baptême de poney de 10 minutes dans notre manège
Informations pratiques
Âge De 3 à 8 ans.
Tarif 10 € par enfant.
Lieu Centre Équestre du Clos, Pacy-sur-Eure.
Reservation 06 08 21 50 10
Conseil Prévoyez des bottes ou des chaussures fermées pour que vos petits aventuriers soient à l’aise sur le terrain ! .
Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 08 21 50 10
