Grande chasse aux oeufs au Château de Preisch Basse-Rentgen

Grande chasse aux oeufs au Château de Preisch

2 Rue des Lilas Basse-Rentgen Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Les lapins de Pâques se préparent à cacher 3000 œufs disséminés dans le parc !

Vous commencerez par la traditionnelle recherche de 6 œufs de couleurs différentes, puis vous construirez un nid douillet pour les accueillir grâce aux éléments végétaux du parc. Les œufs seront ensuite transformés en œufs en chocolat et vous terminerez l’aventure en dégustant de bons gâteaux. Un œuf d’or sera régulièrement dissimulé afin que chacun ait une chance de le trouver quel que soit le créneau horaire choisi. Il donnera droit à une surprise en chocolat. Un espace spécialement conçu pour les petits sera installé dans la cour de la ferme. Pour participer, rien de plus simple ramenez une bonne paire d’yeux, de bonnes chaussures aussi, sans oublier un panier, et c’est parti ! Réservation non obligatoire mais conseillée.Tout public

14 .

2 Rue des Lilas Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 44 71 contact@chateaudepreisch.com

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English :

The Easter bunnies are getting ready to hide 3,000 eggs all over the park!

You’ll start with the traditional search for 6 different-colored eggs, then build a cosy nest to house them using the park’s plant features. The eggs will then be transformed into chocolate eggs, and you’ll finish off the adventure with some delicious cakes. A golden egg will be regularly hidden so that everyone has a chance of finding it, whatever time slot they choose. The golden egg will be rewarded with a chocolate surprise. A special area for children will be set up in the farmyard. To take part, nothing could be simpler: bring a good pair of eyes, good shoes too, not forgetting a basket, and off you go! Reservations not required, but recommended.

L’événement Grande chasse aux oeufs au Château de Preisch Basse-Rentgen a été mis à jour le 2026-03-18 par OT CATTENOM ET ENVIRONS