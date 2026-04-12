Grande Chasse aux œufs au pied du Château Suze-la-Rousse
Grande Chasse aux œufs au pied du Château Suze-la-Rousse dimanche 12 avril 2026.
Suze-la-Rousse
Grande Chasse aux œufs au pied du Château
Parc de la Garenne du Château Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 15:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Explore la forêt, pars à la recherche des œufs colorés et échange-les contre un sachet de chocolats en relevant ce défi mêlant observation et gourmandise !
Vente de boissons et de collations sucrées sur place. Présence du Lapin de Pâques !
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Parc de la Garenne du Château Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 39 86 09 lesptitssuziens@gmail.com
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English :
Explore the forest, look for the colorful eggs and exchange them for a bag of chocolates in this challenge combining observation and gourmet delights!
Beverages and sweet snacks for sale on site. The Easter Bunny will be present!
L’événement Grande Chasse aux œufs au pied du Château Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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