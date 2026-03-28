Grande chasse aux oeufs Aire de jeux Berg-sur-Moselle

Grande chasse aux oeufs

Aire de jeux 40 Grand Rue Berg-sur-Moselle Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 15:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Avis aux chasseurs de chocolat, les cloches sont passées à Berg-sur-Moselle !

La commune invite tous les enfants nés à partir de 2015 à participer à la chasse aux œufs de Pâques à l’aire de jeux du village ! Un goûter conclura cette événement.Enfants

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Aire de jeux 40 Grand Rue Berg-sur-Moselle 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 72 25 commune.berg@orange.fr

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English :

Attention chocolate hunters, the bells have rung in Berg-sur-Moselle!

The commune invites all children born in 2015 or later to take part in the Easter egg hunt at the village playground! A snack will conclude the event.

L’événement Grande chasse aux oeufs Berg-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS