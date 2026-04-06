Grande Chasse aux œufs, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Grande Chasse aux œufs Lundi 6 avril, 10h00 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Participation: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-06T10:00:00+02:00 – 2026-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-06T10:00:00+02:00 – 2026-04-06T12:00:00+02:00

1,2,3… Chassez !

Pour annoncer le printemps, Pâques arrive pour le bonheur des petits et grands.

Ne manquez-pas la traditionnelle chasse aux oeufs du Pouliguen pour les enfants de 2 à 10 ans.

Au programme : mascottes, structures gonflables et distribution de chocolats.

Inscription sur place.

Règlement de la Grande Chasse aux œufs – Le Pouliguen

Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}] [{« link »: « https://reservation.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/reglement-de-la-grande-chasse-aux-uufs-le-pouliguen-2601220.pdf »}]

1,2,3… Chassez ! Pour annoncer le printemps, Pâques arrive pour le bonheur des petits et grands. Ne manquez-pas la traditionnelle chasse aux oeufs du Pouliguen pour les enfants de 2 à 10 ans…. FAMILLE JEUNESSE