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Grande Chasse aux œufs, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Grande Chasse aux œufs, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Grande Chasse aux œufs, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen lundi 6 avril 2026.

Lieu : Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen

Adresse : Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 6 avril 2026

Fin : lundi 6 avril 2026

Tarif : Participation: 0

Grande Chasse aux œufs Lundi 6 avril, 10h00 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Participation: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-06T10:00:00+02:00 – 2026-04-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-06T10:00:00+02:00 – 2026-04-06T12:00:00+02:00

1,2,3… Chassez ! 
Pour annoncer le printemps, Pâques arrive pour le bonheur des petits et grands.
Ne manquez-pas la traditionnelle chasse aux oeufs du Pouliguen pour les enfants de 2 à 10 ans.

Au programme : mascottes, structures gonflables et distribution de chocolats. 
Inscription sur place.

Règlement de la Grande Chasse aux œufs – Le Pouliguen

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1,2,3… Chassez ! Pour annoncer le printemps, Pâques arrive pour le bonheur des petits et grands. Ne manquez-pas la traditionnelle chasse aux oeufs du Pouliguen pour les enfants de 2 à 10 ans…. FAMILLE JEUNESSE

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