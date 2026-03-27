Grande Chasse aux Oeufs Terrain évolutif (derrière la Mairie) Bons-Tassilly

Grande Chasse aux Oeufs

Terrain évolutif (derrière la Mairie) 1 Place Louis Thudor Bons-Tassilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez participer à la grande chasse aux œufs organisé par la mairie de Bons-Tassily.

Ouvert à tous, sur inscription (via QR CODE) jusqu’au 31 mars.

Venez participer à la grande chasse aux œufs organisé par la mairie de Bons-Tassily.

Ouvert à tous, sur inscription (via QR CODE) jusqu’au 31 mars. .

Terrain évolutif (derrière la Mairie) 1 Place Louis Thudor Bons-Tassilly 14420 Calvados Normandie +33 2 31 90 97 20

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English : Grande Chasse aux Oeufs

Come and take part in the big egg hunt organised by the Bons-Tassily town council.

Open to all, registration required (via QR CODE) by 31 March.

L’événement Grande Chasse aux Oeufs Bons-Tassilly a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande