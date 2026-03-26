Grande chasse aux oeufs Brioude
Grande chasse aux oeufs Brioude lundi 6 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs
Parc de la Visitation Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Chasse aux œufs pour les enfants de moins de 10 ans dans le parc de la Visitation (entrée place de Paris)
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Parc de la Visitation Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdebrioude@live.fr
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English :
Egg hunt for children under 10 in the Visitation park (entrance at Place de Paris)
L’événement Grande chasse aux oeufs Brioude a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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