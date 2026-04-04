Grande CHASSE aux OEUFS dans le parc du Château, Parc du château de Preisch, Basse-Rentgen

Grande CHASSE aux OEUFS dans le parc du Château 4 et 5 avril Parc du château de Preisch Moselle

Tarif enfant (enfant à partir d’1 an)/participant : 14€ comprenant la chasse, les œufs en chocolat et le goûter (1 gâteau et 1 boisson au choix), .

Tarif accompagnant : 7€.

Gratuit pour un 1 accompagnant PAR FAMILLE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T09:30:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-05T09:30:00+02:00 – 2026-04-05T18:00:00+02:00

Vous commencerez par la traditionnelle recherche de 6 œufs de couleurs différentes, puis vous construirez un nid douillet pour les accueillir grâce aux éléments végétaux du parc. Un tour de magie transformera les œufs colorés en œufs en chocolat et vous terminerez l’aventure en dégustant de bons gâteaux.

Un œuf d’or sera régulièrement dissimulé afin que chacun ait une chance de le trouver quel que soit le créneau horaire choisi. Il donnera droit à un oeuf géant en chocolat.

Un espace spécialement conçu pour les petits sera installé dans la cour de la ferme.

Pour participer, rien de plus simple : les yeux grands ouverts, de bonnes chaussures, un panier et c’est parti !

Parc du château de Preisch 2 rue des Lilas, 57570 Basse-Rentgen Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudepreisch.com/fr/ »}]

Chasseurs d’oeufs, à vos paniers ! Les lapins de Pâques se préparent à cacher 3000 œufs disséminés dans le parc, dont de rares oeufs d’or qui permettent une belle récompense aux chanceux… chasse aux oeufs surprise

Château de Preisch