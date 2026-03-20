Grande chasse aux œufs dans les jardins du musée de Montmartre ! Musée de Montmartre Paris

La grande chasse aux oeufs

Les enfants de 2 à 12 ans sont invités à arpenter les jardins Renoir à la recherche d’œufs colorés une fois que les cloches seront passées (toujours ponctuelles, à 10h30). Chaque couleur correspond à une tranche d’âge. Une fois les œufs trouvés, les enfants pourront échanger leurs œufs contre les chocolats tant convoités ! Une surprise spéciale attend les chanceux qui trouveront l’œuf d’or…

Des ateliers et coloriages sont proposés tout au long de ces deux journées.

De 10h30 à 17h30 – Réservation obligatoire – Gratuit pour les moins de 12 ans – 16 € par adulte.

Attention : tout enfant doit être accompagné d’un adulte 4 billets enfant maximum pour 1 billet adulte

Les chocolats sont offerts uniquement aux enfants de 2 à 12 ans. La réservation via la billetterie en ligne est obligatoire, les places sont limitées.

Ateliers créatifs autour de la chasse aux œufs

Pour démarrer la journée en beauté, nous proposons aux enfants de participer à un atelier créatif où ils décorent un panier autour du thème de Pâques. Ils réalisent également un carillon qu’ils pourront accrocher chez eux pour décorer leurs intérieurs ou extérieurs ! De quoi se mettre en appétit pour courir après les œufs en chocolat le reste de la journée!

L’atelier et la Chasse aux œufs sont uniquement disponibles sur réservation via notre billetterie en ligne.

L’atelier dure 1h et ne donne pas accès à la chasse aux œufs en elle-même. Pour participer à la Chasse aux œufs, les enfants doivent également se munir d’un billet.

De 9h30 à 10h30 – Réservation obligatoire – Atelier pour des enfants de 6 à 12 ans

Capacité de 12 enfants maximum – 12 € par participant (les adultes ne participent pas à l’atelier)

Le musée de Montmartre vous ouvre ses portes les 5 et 6 avril prochain pour sa traditionnelle chasse aux œufs !

Du dimanche 05 avril 2026 au lundi 06 avril 2026 :

lundi, dimanche

de 10h30 à 17h30

payant

Réservation à la chasse aux oeufs et l’atelier obligatoire.

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-06T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T10:30:00+02:00_2026-04-05T17:30:00+02:00;2026-04-06T10:30:00+02:00_2026-04-06T17:30:00+02:00

Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

https://museedemontmartre.fr/evenements/grande-chasse-aux-oeufs-2026/ +33149258939 infos@museedemontmartre.fr



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