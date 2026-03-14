Grande Chasse aux Oeufs de Bellevue 2026 Théâtre de Verdure Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 14:00 – 17:00

Gratuit : non 2 € par enfant (Inscriptions sur place !!!) En famille, Jeune Public, Tout public

Grande Chasse aux Oeufs de Bellevue 13 ème éditionAnimations et Surprises au programme !!!Buvette et Restauration sur place !!!Tombola Solidaire le Jour JInscription sur place uniquement2€ par enfant de 1 à 12 ans (Adulte Obligatoire)

Théâtre de Verdure Saint-Herblain 44800



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