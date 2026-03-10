Grande chasse aux oeufs de Bellevue Théâtre de Verdure Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 14:00 – 17:00

Gratuit : non 2 € par enfant 2 € par enfant Inscriptions sur place uniquementNombre de places limité. En famille, Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 12

L’ALF 44 (Association Loisirs Familles) organise la Grande chasse aux oeufs de Bellevue, 13e édition. Samedi 4 Avril 2026 de 14h à 17h au CSC Le Grand B Théâtre de Verdure à St-Herblain Public : de 1 à 12 ans (Présence d’un adulte obligatoire) Animations et surprises au programme. Friandises et buvette sur place.

Théâtre de Verdure Saint-Herblain 44800

0783439408



