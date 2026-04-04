Grande chasse aux oeufs de Bellevue, Théâtre de Verdure, Saint-Herblain
Grande chasse aux oeufs de Bellevue, Théâtre de Verdure, Saint-Herblain samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs de Bellevue Samedi 4 avril, 14h00 Théâtre de Verdure Loire-Atlantique
2 € par enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T14:00:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-04T14:00:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00
L’ALF 44 (Association Loisirs Familles) organise la Grande chasse aux oeufs de Bellevue, 13e édition.
Samedi 4 Avril 2026 de 14h à 17h au CSC Le Grand B Théâtre de Verdure à St-Herblain
Public : de 1 à 12 ans (Présence d’un adulte obligatoire)
Animations et surprises au programme.
Friandises et buvette sur place.
Théâtre de Verdure 11 Rue de Dijon , Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0783439408 »}]
Grande chasse aux oeufs
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