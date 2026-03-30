Grande chasse aux oeufs de Pâques à l’Accroder

Accroder Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Tout public

À l’occasion de Pâques, nous organisons une grande chasse aux œufs! Petits et grands pourront partir à l’aventure pour trouver de délicieuses surprises.Réservez dès maintenant! .

Accroder Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 7 87 65 48 60

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English :

L’événement Grande chasse aux oeufs de Pâques à l’Accroder Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne