Grande chasse aux oeufs de Pâques à l’Accroder Giffaumont-Champaubert
Grande chasse aux oeufs de Pâques à l’Accroder Giffaumont-Champaubert dimanche 5 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs de Pâques à l’Accroder
Accroder Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Tout public
À l’occasion de Pâques, nous organisons une grande chasse aux œufs! Petits et grands pourront partir à l’aventure pour trouver de délicieuses surprises.Réservez dès maintenant! .
Accroder Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 7 87 65 48 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Grande chasse aux oeufs de Pâques à l’Accroder Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Giffaumont-Champaubert (Marne)
- Régate France Open Skiff Giffaumont-Champaubert 4 avril 2026
- Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game Station nautique Giffaumont-Champaubert 4 avril 2026
- Déjeuner musical de Pâques au Casino JOA Giffaumont-Champaubert 5 avril 2026
- Apéro du Directeur au Casino JOA Giffaumont-Champaubert 13 avril 2026
- Le printemps des étangs à Der Nature Giffaumont-Champaubert 18 avril 2026