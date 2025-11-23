Grande chasse aux œufs de Pâques au Domaine de Poulaines Poulaines

Grande chasse aux œufs de Pâques au Domaine de Poulaines

11 Rue du Château Poulaines Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :
2026-04-05

Grande chasse aux œufs au Domaine de Poulaines ! Un moment joyeux et convivial à partager en famille.
Venez célébrer Pâques au Domaine de Poulaines.
Un moment gourmand et divertissant en famille à ne surtout pas manquer !
Les cloches de Pâques approchent et vont semer des œufs factices dans le parc et les jardins remarquables du Domaine.
Le dimanche 20 avril, venez avec vos enfants et aventurez-vous dans les jardins, autour du Manoir, munis d’un joli panier en osier pour dénicher des œufs colorés !
Les enfants les échangeront contre une belle surprise chocolatée spécialement réalisée par la Boulangerie Téléguei , un artisan local.
Saurez-vous également retrouver les œufs dorés qui seront particulièrement bien cachés dans les jardins ? Une belle récompense à la clé pour les chasseurs de trésors.
* Pré-réservation conseillée. Un adulte accompagnateur pour trois enfants est obligatoire * 5  .

11 Rue du Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23  jardins@poulaines.com

English :

Big egg hunt at Domaine de Poulaines!

