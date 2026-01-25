Grande chasse aux oeufs de Pâques

30 rue du Docteur Sultzer Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

A tous les loulous entre 3 et 8 ans, le lapin de Pâques passera dans les jardins de la Folie Marco à Barr ! Soyez nombreux, la chasse s’annonce de folie !

Les cloches sont passées… et les œufs se sont cachés dans le jardin du musée !

Les petits explorateurs sont invités à partir à leur recherche lors d’une joyeuse chasse aux œufs pleine de surprises.

Événement gratuit, sur inscription

Inscription jusqu’au 31 mars, par téléphone ou par mail, pour les enfants de 3 à 8 ans

Venez partager un moment ludique et gourmand en famille dans le cadre charmant du musée ! 0 .

30 rue du Docteur Sultzer Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 94 72 museedelafoliemarco@barr.fr

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English :

The Easter Bunny is coming to the gardens of Folie Marco in Barr for all you little ones aged 3 to 8! Come one, come all it’s going to be a wild hunt!

L’événement Grande chasse aux oeufs de Pâques Barr a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Barr