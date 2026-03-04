Grande chasse aux oeufs de Pâques du Château de La Bussière La Bussière

Grande chasse aux oeufs de Pâques du Château de La Bussière

35 rue du château La Bussière Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La grande chasse aux œufs de Pâques dans le jardin et le parc du château de La Bussière se déroulera les 19 et 20 avril de 14 h à 18 h.Familles

Les enfants pourront partir à la chasse aux œufs cachés par les poussins dans le parc du château de la Bussière.

Trouve les œufs de couleurs et résous les énigmes pour obtenir tes précieux œufs en chocolat ! .

35 rue du château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 50 55 63 68 contact@chateau-de-la-bussiere.com

English :

The Easter egg hunt in the garden and grounds of Château de La Bussière will take place on April 19 and 20 from 2pm to 6pm.

