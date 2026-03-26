Grande chasse aux oeufs de Pâques La Droséra Fréhel
Grande chasse aux oeufs de Pâques La Droséra Fréhel dimanche 5 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs de Pâques
La Droséra D786 Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Pour les enfants des clients présents au restaurant La Droséra
Partez à la recherche des oeufs en chocolat dans le jardin du restaurant. .
La Droséra D786 Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 31 57
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English :
L’événement Grande chasse aux oeufs de Pâques Fréhel a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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