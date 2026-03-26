Grande chasse aux oeufs de Pâques La Droséra Fréhel

Grande chasse aux oeufs de Pâques

La Droséra D786 Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Pour les enfants des clients présents au restaurant La Droséra

Partez à la recherche des oeufs en chocolat dans le jardin du restaurant. .

La Droséra D786 Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 31 57

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English :

L’événement Grande chasse aux oeufs de Pâques Fréhel a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme