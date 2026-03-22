Grande chasse aux oeufs de Pâques Ménestreau-en-Villette
Grande chasse aux oeufs de Pâques Ménestreau-en-Villette samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs de Pâques
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR
4.2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Grande chasse aux œufs de Pâques au Domaine du Ciran !
Tout le monde gagne ! Chaque participant repart avec 2 œufs en chocolat et pour les plus chanceux un lapin et/ou un gros poussin à gagner !
Comme tous les ans, nous proposons une Grande chasse aux œufs de Pâques au Domaine du Ciran !
Du samedi 4 au lundi 6 avril 2026
Samedi 14h 18h
Dimanche & Lundi 10h 18h
Tout le monde gagne ! Chaque participant repart avec 2 œufs en chocolat et pour les plus chanceux un lapin et/ou un gros poussin à gagner !
Défi spécial 2026
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4 places pour le Futuroscope ! 4.2 .
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com
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English :
Easter egg hunt at Domaine du Ciran!
Everyone wins! Each participant goes home with 2 chocolate eggs, and for the lucky ones: a rabbit and/or a large chick to win!
L’événement Grande chasse aux oeufs de Pâques Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-03-22 par ADRT45