GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES Merville
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES Merville samedi 4 avril 2026.
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Le Lapin de Pâques est bientôt de retour !
Nous vous donnons rendez-vous au Labyrinthe de Merville, pour la traditionnelle grande chasse aux œufs de Pâques ! De nombreux chocolats seront dissimulés dans les 10km d’allées de buis ! .
CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 32 34 relais.associatif@merville31.fr
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English :
The Easter Bunny is back soon!
L’événement GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES Merville a été mis à jour le 2026-02-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE