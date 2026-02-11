GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Le Lapin de Pâques est bientôt de retour !

Nous vous donnons rendez-vous au Labyrinthe de Merville, pour la traditionnelle grande chasse aux œufs de Pâques ! De nombreux chocolats seront dissimulés dans les 10km d’allées de buis ! .

CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 32 34 relais.associatif@merville31.fr

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English :

The Easter Bunny is back soon!

L’événement GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES Merville a été mis à jour le 2026-02-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE