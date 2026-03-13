GRANDE CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Narbonne
GRANDE CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Narbonne dimanche 5 avril 2026.
GRANDE CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Narbonne Aude
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:30:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
La saison 2026 approche et le Domaine de Sainte Marthe a le plaisir de vous convier à son événement annuel la Chasse aux Œufs !
Horaires 10h30 11h 15h 15h30
Créneau pour les petits (moins de 5 ans) 16h30 17h
Tarif 4 € par enfant
Sur inscription places limitées.
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Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 28 59 79 02
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English :
As the 2026 season approaches, Domaine de Sainte Marthe is pleased to invite you to its annual event: the Egg Hunt!
Times: 10:30 am ? 11am 3pm ? 15h30
Children (under 5): 4:30 pm ? 17h
Price: 4 ? per child
Registration required ? places limited.
L’événement GRANDE CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Narbonne a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi