Grande Chasse aux oeufs de Pâques Jardins de Coppélia Pennedepie

Grande Chasse aux oeufs de Pâques

Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Atelier créatif et Chasse aux oeufs de Pâques aux Jardins de Coppélia Partez à la recherche des 3 précieux tickets d’or subtilement cachés dans notre parc ainsi que de délicieux chocolats.

L’après-midi enchantée

Un moment magique à partager en famille, en partenariat avec Jeff de Bruges

16h Grande Chasse aux oeufs

Partez à la recherche des 3 précieux tickets d’or subtilement cachés dans notre parc ainsi que de délicieux chocolats. Ouvrez grand vos yeux et tentez votre chance !

(Adulte accompagnateur obligatoire)

Goûter de Pâques (Réservé aux enfants)

Un moment gourmand pour reprendre des forces.

Pendant que les enfants profitent de leur moment, notre carte du bar accueille les plus grands.

Profitez également de l’Atelier créatif animé par Atelier Libellule à 14h (30€), ou de l’Après-midi enchantée entière sur place (50€). .

Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 9 85 60 23 00 hello@jardins-coppelia.com

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English : Grande Chasse aux oeufs de Pâques

Creative workshop and Easter egg hunt at Coppélia Gardens: Go in search of the 3 precious golden tickets subtly hidden in our park, as well as delicious chocolates.

L’événement Grande Chasse aux oeufs de Pâques Pennedepie a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Honfleur-Beuzeville