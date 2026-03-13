Grande chasse aux œufs de Pâques Hostel Quartier libre Saint-Jean-en-Royans
Grande chasse aux œufs de Pâques Hostel Quartier libre Saint-Jean-en-Royans lundi 6 avril 2026.
Grande chasse aux œufs de Pâques
Hostel Quartier libre Col de la Machine Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Sauras-tu lire la carte qui te mèneras à la gourmandise ! Grande chasse aux œufs de Pâques
Activité en journée, possible dès 5 ans en famille accompagné d’un adulte. Organisé par un Accompagnateur en Montagne Diplômé d’État.
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Hostel Quartier libre Col de la Machine Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 28 01 66 alpicrando@hotmail.com
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English :
Can you read the map that will lead you to gourmet delights? Easter egg hunt
Daytime activity for families aged 5 and over, accompanied by an adult. Organized by a qualified mountain leader.
L’événement Grande chasse aux œufs de Pâques Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme