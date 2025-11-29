Grande Chasse aux oeufs de Pâques Sarlat-la-Canéda

Grande Chasse aux oeufs de Pâques

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Grande Chasse aux Œufs de Pâques à Sarlat !

Rejoignez nous le lundi 6 avril pour une chasse aux œufs géante au cœur de la magnifique cité médiévale de Sarlat ! Petits et grands pourront partir à la recherche des précieux œufs en chocolat cachés un peu partout.

Programme à venir. .

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 53 44 vieassociative@sarlat.fr

