Grande Chasse aux oeufs de Pâques Sarlat-la-Canéda

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda Dordogne
Grande Chasse aux Œufs de Pâques à Sarlat !
Rejoignez nous le lundi 6 avril pour une chasse aux œufs géante au cœur de la magnifique cité médiévale de Sarlat ! Petits et grands pourront partir à la recherche des précieux œufs en chocolat cachés un peu partout.
Programme à venir. .
Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 53 44 vieassociative@sarlat.fr
