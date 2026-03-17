Grande chasse aux oeufs des P’tites Poules La Galerne Le Havre
Grande chasse aux oeufs des P’tites Poules La Galerne Le Havre samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs des P’tites Poules
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Catastrophe au Poulailler, les œufs en chocolat ont disparu. Il faut aider les P’tites Poules à retrouver les œufs des cartes et des images seront disséminées dans la librairie, et tu devras résoudre des énigmes !
Chacun des inscrits disposera d’un livret de jeu N’oubliez pas vos stylos !
Nous proposons deux sessions pour les enfants à partir de 6 ans 15h et 16h30.
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
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L’événement Grande chasse aux oeufs des P’tites Poules Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie