Grande chasse aux oeufs du Lapin de Pâques rue de Keravéon Erdeven

Grande chasse aux oeufs du Lapin de Pâques

rue de Keravéon Parc de Keravéon Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Véritable chasse aux œufs dans le parc de Keraveon le dimanche 20 avril de 10h à 12h15 avec deux espaces:

– un pour les 3 à 6 ans (Poussins)

– un pour les 7 à 12 ans (Lapins)

Les Poussins (3 à 6 ans) devront trouver 3 petits objets cachés à échanger contre des chocolats.

Les lapins (7 à 12 ans) devront en trouver 5.

Le tarif est de 5€ par enfant. Inscription à l’Office de tourisme d’Erdeven ou à l’accueil téléphonique au 02 44 84 56 56.

Attention limite de 150 places

Départs toutes les 15 minutes avec 15 personnes par créneau.

RDV sous le porche de l’entrée du Parc de Keraveon, se présenter à l’arrivée.

Buvette sur place.

Organisé par Erd’évènement Vôtre ! .

rue de Keravéon Parc de Keravéon Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Grande chasse aux oeufs du Lapin de Pâques Erdeven a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon