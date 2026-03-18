Grande Chasse aux Oeufs en chocolat Complexe sportif Jacques Gaillard Allauch

Grande Chasse aux Oeufs en chocolat

Dimanche 5 avril 2026 de 10h à 12h.

De 10h à 12h. Complexe sportif Jacques Gaillard Complexe sportif Jacques Gaillard Traverse de Pié d’Autry Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous le dimanche 5 avril au Complexe sportif de Pié d’Autry (de 10h à 12h) !

À l’occasion des fêtes pascales, la Ville d’Allauch donne rendez-vous aux enfants pour sa grande Chasse aux Œufs en chocolat, le dimanche 5 avril, de 10h à 12h, au Complexe sportif de Pié d’Autry.



Une matinée pleine de surprises au programme. Les petits gourmands de moins de 12 ans pourront partir à la recherche des précieux œufs et profiter de nombreuses animations



Jeux ludiques façon kermesse et pêche aux canards.

Rencontre avec les mascottes Nick et Judy du film d’animation Zootopie.

Ateliers créatifs pour laisser parler l’imagination (dessin, coloriage, décorations de Pâques).

Deux tirages au sort à 11h45 avec, pour chacun des deux gagnants (un petit et un plus grand), un délicieux gros œuf magique à remporter !



Gratuit et sans inscription, cet événement familial est chaque année un moment très attendu par les enfants de la commune.



Venez partager cette belle parenthèse festive et chocolatée en famille ! .

Complexe sportif Jacques Gaillard Complexe sportif Jacques Gaillard Traverse de Pié d’Autry Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

See you on Sunday, April 5 at the Pié d?Autry sports complex (10am-12pm)!

L’événement Grande Chasse aux Oeufs en chocolat Allauch a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme d’Allauch