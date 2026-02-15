Grande Chasse aux œufs énigmatique Decazeville

Grande Chasse aux œufs énigmatique

Grande Chasse aux œufs énigmatique Decazeville mercredi 22 avril 2026.

Grande Chasse aux œufs énigmatique

Place Cabrol Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Lieu à définir 14h
Une chasse aux œufs ludique et pleine d’énigmes à résoudre en famille, en partenariat avec le Secours Populaire.
Gratuit. Sur inscription. Places limitées.
Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73   .

Place Cabrol Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grande Chasse aux œufs énigmatique Decazeville a été mis à jour le 2026-02-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)