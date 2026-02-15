Grande Chasse aux œufs énigmatique Decazeville

Grande Chasse aux œufs énigmatique

Place Cabrol Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Lieu à définir 14h

Une chasse aux œufs ludique et pleine d’énigmes à résoudre en famille, en partenariat avec le Secours Populaire.

Gratuit. Sur inscription. Places limitées.

Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .

Place Cabrol Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73

English :

