Grande Chasse aux Oeufs Place de la Basilique Évron

Grande Chasse aux Oeufs

Place de la Basilique Jardins de la Basilique d’Evron Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Cette année, les magnifiques jardins de la Basilique d’Évron ouvrent leurs allées fleuries aux enfants pour une grande chasse aux œufs festive et conviviale.

Ouvert aux enfants jusqua’ à 12 ans.

Entrée libre. Organisée par la Communauté Saint Martin. .

Place de la Basilique Jardins de la Basilique d’Evron Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 12 00

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English :

L’événement Grande Chasse aux Oeufs Évron a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons